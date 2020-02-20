Vali Çakacak, Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çakacak, Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret etti

7 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, H ve L Tipi Kapalı Cezaevleri ile Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çakacak, Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, H ve L Tipi Kapalı Cezaevleri ile Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


İlk olarak H-Tipi ve inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulan L Tipi Kapalı Cezaevini ziyaret eden Vali Çakacak, cezaevlerinde kalan mahkumların genel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Ardından lületaşı ve iş atölyesindeki çalışmaları inceleyen Vali Çakacak, personelle bir araya gelerek öğle yemeği yedi. H ve L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarının dış güvenliğini sağlayan İl Jandarma Komutanlığı birimini de ziyaret eden Vali Çakacak'a yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi verildi.


Daha sonra Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunu giden Vali Çakacak, kurum içerisinde yer alan iş atölyelerini gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan Vali Çakacak, ziyaretini sonlandırarak bulunduğu yerden ayrıldı.


Öte yandan, Vali Çakacak'a ziyaretlerinde; Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili Yunus Abdullah, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve ilgililer eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Eşinin arkadaşıyım" deyip evine çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunan adamın cezası düşürüldü
Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı Küçük filozof Atakan'ın annesi canlı yayında duyurdu: İstanbul'daki bütün kolejlerden teklif aldık Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:54:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Çakacak, Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]