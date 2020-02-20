Vali Çakacak, Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, H ve L Tipi Kapalı Cezaevleri ile Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İlk olarak H-Tipi ve inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulan L Tipi Kapalı Cezaevini ziyaret eden Vali Çakacak, cezaevlerinde kalan mahkumların genel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Ardından lületaşı ve iş atölyesindeki çalışmaları inceleyen Vali Çakacak, personelle bir araya gelerek öğle yemeği yedi. H ve L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarının dış güvenliğini sağlayan İl Jandarma Komutanlığı birimini de ziyaret eden Vali Çakacak'a yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi verildi.



Daha sonra Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunu giden Vali Çakacak, kurum içerisinde yer alan iş atölyelerini gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan Vali Çakacak, ziyaretini sonlandırarak bulunduğu yerden ayrıldı.



Öte yandan, Vali Çakacak'a ziyaretlerinde; Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili Yunus Abdullah, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve ilgililer eşlik etti. - ESKİŞEHİR