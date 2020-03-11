Vali Çakacak'dan İstiklal Marşı'ın kabulü ve Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy'u anma mesajı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İstiklal Marşı'ın kabulü ve Milli Şair'i Mehmet Akif Ersoy'u anma ile ilgili bir mesajı yayımladı.



Vali Çakacak, mesajında, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesini destanlaştıran İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyor; Milli Şair'imiz Mehmet Akif ERSOY'u da rahmet ve minnetle yad ediyoruz. İstiklal Marşı; direnen, mücadele eden, topyekün bir ordu olarak karşı koyan bir milletin kükreyen sesidir. İstiklal Marşı, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Milli Mücadele'nin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. İstiklal Marşı'ndaki ruh ve enerjiyle bugün bizler her gün seferberliğe çağrılacak, her vakit bir İstiklal Harbi verecek kadar heyecanımızı muhafaza ediyoruz. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan Mehmet Akif Ersoy fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, asil duruşuyla kendisinden sonraki nesiller için önemli bir ilham kaynağı, örnek bir şahsiyettir. Milletimiz onu her zaman rahmet ve şükranla anacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılını kutlarken eserleri ve hayatıyla bir fazilet abidesi olan Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşı'nı kanunlaştıran Gazi Meclis'in onurlu üyelerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR