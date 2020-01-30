Vali Çakacak'dan Vali Dağlı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakacak'dan Vali Dağlı'ya ziyaret - Son Dakika

Vali Çakacak'dan Vali Dağlı'ya ziyaret

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çakacak'dan Vali Dağlı'ya ziyaret, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sohbet havasında geçerken Vali Zülkif Dağlı ziyaretten dolayı Özdemir Çakacak'a teşekkür etti. - DÜZCE

Özdemir Çakacak, Zülkif Dağlı, Eskişehir, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
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