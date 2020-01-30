Vali Çakacak'dan Vali Dağlı'ya ziyaret - Son Dakika

Vali Çakacak'dan Vali Dağlı'ya ziyaret
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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sohbet havasında geçerken Vali Zülkif Dağlı ziyaretten dolayı Özdemir Çakacak'a teşekkür etti. - DÜZCE
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