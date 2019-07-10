Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı kabul etti
1 saat önce
Vali Özdemir Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve İl Müftüsü Bekir Gerek'i makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
Vali Özdemir Çakacak
, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç
ve İl Müftüsü Bekir Gerek
'i makamında kabul etti.
Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı ve beraberindekileri Eskişehir
'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu iletti.
Eskişehir'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildiren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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