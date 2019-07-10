Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı kabul etti
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Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı kabul etti

1 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve İl Müftüsü Bekir Gerek'i makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı kabul etti, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı, Özdemir Çakacak, Bekir Gerek, Eskişehir, Yaşam
Vali Özdemir Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve İl Müftüsü Bekir Gerek'i makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı ve beraberindekileri Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu iletti.

Eskişehir'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildiren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
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