Vali Çakacak DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Murat Gül'den bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Murat Gül'den bilgi aldı.



Eskişehir il merkezi olmak üzere; Kütahya, Bilecik, Sakarya illeri ile Ankara'nın Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin Sakarya Nehri kıyısında kalan 27 yerleşim biriminin DSİ 3. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer aldığını dile getiren Bölge Müdürü Gül, bölge hudutları içerisinde yer alan geniş tarımsal alanın sulama ihtiyacını karşılayabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.



İnsanoğlunun yaşamında suyun çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, "Su, oksijenden sonra insan yaşamı için en önemli ikinci gereksinimdir. Canlıların temel enerji kaynağı olan suyun kıymetini hepimiz bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Sözlerinin sonunda Vali Çakacak, verdiği bilgiler için Bölge Müdürü Gül'e ve ilgili birim yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı

Konya Şeker Üretici Ödemlerine 8 Mart'ta Başlıyor

Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü