Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Emekli Astsubaylar Derneği Yönetimini Kabul Etti

Vali Çakacak, Emekli Astsubaylar Derneği Yönetimini Kabul Etti

48 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Emekli Astsubaylar Derneği Eskişehir İl Başkanı Ali Börekçi ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Emekli Astsubaylar Derneği Yönetimini Kabul Etti, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Emekli Astsubaylar Derneği Eskişehir İl Başkanı Ali Börekçi ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Emekli astsubaylar ve yakınlarını bir araya getiren derneğin, dayanışma duygusunu ön plana çıkarmakla önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret esnasında konuşan Vali çakacak, çok büyük ve önemli görevler üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve personelinin, devletin ve milletin göz bebeği olduğunu ifade etti. Emekli olan personele ve yakınlarına dernek vasıtasıyla sahip çıkılmasının ayrı bir önem arz ettiğini söyleyen Vali Çakacak, Emekli Astsubaylar Derneği Eskişehir İl Başkanı Börekçi'ye ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Emekli Astsubaylar Derneği Eskişehir İl Başkanı Börekçi ise birlik, beraberlik, sevgi ve saygı çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, derneğin yaptığı faaliyetler hakkında Vali Çakacak'a bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Eskişehir, Özdemir Çakacak, Güncel
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