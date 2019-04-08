Vali Çakacak, "Eskişehir'deki Karşılaşmalar Sporun Ruhuna Yaraşır Bir Şekilde Tamamlanmalı"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, bir huzur şehri olan Eskişehir'de karşılaşmaların sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması adına ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getireceklerini bildirdi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, bir huzur şehri olan Eskişehir'de karşılaşmaların sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması adına ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getireceklerini bildirdi.



İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında Valilik Makam Toplantı Salonu'nda yapıldı. Spor müsabakalarının etkin güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi, geçmiş yıllarda dikkate alınarak müsabaka alanlarında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesi, müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler değerlendirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, "Spor müsabakaları amacına uygun yapılırsa, sporu seven vatandaşlarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik duyguları da daha çok artacaktır" dedi.



Hentbol Euro 2020 Eleme Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın 14 Nisan'da Yunanistan ile yapacağı karşılaşmanın Eskişehir'de oynanacağını hatırlatan Vali Çakacak, "Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının insanları karşı karşıya getiren müsabakalar olmak yerine insanların zevkle izlediği faaliyetler olmasını diliyoruz. Eskişehir'de oynanacak tüm müsabakaların centilmence başlayıp aynı güzellikle bitmesi tek dileğimizdir" şeklinde konuştu.



Oynanacak tüm müsabakalarla ilgili alınması gereken tedbirlerin; müsabaka öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde titizlikle uygulanacağını belirten Vali Çakacak, bir huzur şehri olan Eskişehir'de karşılaşmaların sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması adına ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getireceklerini bildirdi.



Sporda şiddet olaylarının önlenmesi için Valilik olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Vali Çakacak, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde gittiği müsabakaları zevkle ve güvenli bir şekilde izlemesi bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.



Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda ilgili kanun gereğince; spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, önlem ve yöntemlerin tespiti ile ilgili ortak kararlar, kurul üyelerince imzalandı.



Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İl han Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Büyükşehir Belediyesini Temsilen Neşet Arduç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü V. Muhiddin Adıyaman, T.B.F. Temsilcisi Dt. Abdullah Akpınar, ESKAF Başkanı Sadri Atam ve diğer kurul üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR

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