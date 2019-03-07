Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Eskişehir Modern Sanat Müzesi İnşaatında İnceleme Yaptı

Vali Çakacak, Eskişehir Modern Sanat Müzesi İnşaatında İnceleme Yaptı

2 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden Eskişehir Modern Sanat Müzesi'ni inceleyerek, Polimeks İnşaat koordinatörü Özay Yakak ve müzenin proje tasarımcılarından olan Japon Yuki İkeguchi'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Çakacak, Eskişehir Modern Sanat Müzesi İnşaatında İnceleme Yaptı, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden Eskişehir Modern Sanat Müzesi'ni inceleyerek, Polimeks İnşaat koordinatörü Özay Yakak ve müzenin proje tasarımcılarından olan Japon Yuki İkeguchi'den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tarihi ve kültürel zenginliklerini bünyesinde barındıran Eskişehir'de böyle güzel bir eserin yer alacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çakacak, Polimeks'in kurduğu ve temeli geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan müzenin, sahip olduğu unsurlarla özel müzecilik alanında yeni bir çığır açacağını söyledi. Müze tasarımının odun ağırlıklı yapılıyor olmasının bu işe ayrı bir zenginlik kattığını dile getiren Vali Çakacak, kendisine bilgi veren firma yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:07:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Eskişehir Modern Sanat Müzesi İnşaatında İnceleme Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]