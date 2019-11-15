Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'ı kabul etti
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'ı kabul etti - Son Dakika

Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'ı kabul etti

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ı makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'ı kabul etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ı makamında kabul etti.


Türkiye'nin daha çok kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, devletimizin esnaf ve sanatkarlara büyük önem verdiğini belirtti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'ı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.


Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Erkan ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, CEO, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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