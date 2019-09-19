Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, gazileri makamında kabul etti
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Vali Çakacak, gazileri makamında kabul etti

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "19 Eylül Gaziler Günü" programı kapsamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük'ü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin'i ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Çakacak, gazileri makamında kabul etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "19 Eylül Gaziler Günü" programı kapsamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük'ü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin'i ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.


Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, "Bugün '19 Eylül Gaziler Günü' ve hepinizin malumudur ki, bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Zaferi'nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin 98'inci yıldönümüdür. Bugün aynı zamanda gaziler günü olarak kutlanmaktadır" şeklinde konuştu.


Tarihe adını altın harflerle yazdıran şehitlerimiz ile gazilerimizin hatıralarını yüceltmek, onları minnet ve şükranla anmanın milli bir görev olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, "Bizler, Türk Milleti olarak tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamadık. Türk Milleti daima bağımsız olarak yaşamıştır! Türk Milleti; vatanına, toprağına ve bayrağına kutsal bildiği değerlerine bir saldırı olduğunda da 'Ya Şehit Olurum, ya Gazi' düşüncesiyle daima birlik ve beraberliğine sahip çıkmıştır. Bugün ülkemizde bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, şanlı bayrağımız gönderde nazlı nazlı dalgalanıyorsa bu Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarihimizi zaferlerle donatan, kutsal emaneti yarınlara şeref ve şanla taşıyan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize, ailelerine ve şehit yakınlarına sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Özkütük de, vatan müdafaası için üzerilerine düşen bir görev varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini kimsenin bozamayacağını bildiren Başkan Özkütük, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olan Sayın Valimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

19 Eylül Gaziler Günü, Özdemir Çakacak, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
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