Vali Çakacak, Gümrük Müdürü Koparan ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, Gümrük Müdürü Koparan ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

Vali Çakacak, Gümrük Müdürü Koparan ve beraberindeki heyeti kabul etti

6 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" münasebetiyle İl Gümrük Müdür Vekili Mustafa Koparan'ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Gümrük Müdürü Koparan ve beraberindeki heyeti kabul etti, System.String[]

Vali Özdemir Çakacak, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" münasebetiyle İl Gümrük Müdür Vekili Mustafa Koparan'ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Dünyadaki ekonomik gelişmişliğin belli bir düzeyde tutulabilmesi açısından, gümrük işlerinin iyi takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Günümüzde gümrüklerin, yasal ticareti kolaylaştırarak ülkelerde teşebbüs ve rekabet gücünü arttırdığını söyleyen Vali Çakacak, dünyadaki ekonomik sistemin ayakta kalabilmesi, iyi bir şekilde yürüyebilmesi için gümrüğün önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı. "Gümrüklerin, bir ülkenin milli egemenlik sınırlarının çizildiği bir nokta da diğer ülkelerle olan temasının karada sağlandığı noktalardır." diyen Vali Çakacak, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gümrük çalışanlarının '26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.


Yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a bilgiler veren Müdür Koparan da, ülkenin menfaati için paydaş kurumlarla birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Ülkemizdeki gümrük işlerinin kaliteli altyapıya ve genel bir sisteme dayalı olduğunu bildiren Müdür Koparan, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. Müdür Koparan, ziyaret esnasında günün anısına Vali Çakacak'a çiçek ve plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR

Dünya Gümrük Günü, Özdemir Çakacak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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