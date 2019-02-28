Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Çakacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

58 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyarete ederek geçen günlerde göreve yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çakacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyarete ederek geçen günlerde göreve yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdürlüğe gelişi esnasında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Çakacak, ardından ziyaret anısına müdürlük şeref defterini imzaladı. Daha sonra müdürlüğün toplantı salonunda idari kadroyla bir araya gelen Vali Çakacak'a Eskişehir'deki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında kısa bir brifing verildi.

Ülkemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Vali Çakacak, "Genç ve dinamik ülke nüfusumuza iyi bir eğitim imkanı sağlandığımız takdirde, ülkemizin güçlenmesine, gelişmesi ve daha çok kalkınmasına hiçbir şey engel olamayacaktır. Bizler, geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermek mecburiyetindeyiz. İnsanlar; eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikimlerini değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerlerini de gelecek nesillere aktarırlar. Bizi biz yapan değerlerimizi, çocuklarımıza öğretmek zorundayız. İyi bir insan olmak, iyi bir vatandaş olmak, çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olmak ancak ve ancak eğitim yolu ile mümkündür" dedi.

Çocukları geleceğe iyi bir şekilde hazırlayan öğretmenlerimizin verdiği bilgi ve birikimin hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğini kaydeden Vali Çakacak, öğrencilerin, öğretmenlerini her zaman rol model olarak gördüğünü söyledi. Vali Çakacak, öğrencilerin gelecek adına kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaparak, çocuklarımızın iyi bir eğitim almalarında, öğretmenlerin olduğu kadar ailelerin de önemli sorumluluğu olduğunu bildirdi. Eğitim kurumlarındaki koordineli çalışmanın önemine dikkat çeken Vali Çakacak, Müdür Cırıt'a verdiği bilgiler için teşekkür etti.

Kentte devam eden temel eğitim ve orta eğitim yatırımları ile yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Müdür Cırıt ise Vali Çakacak'ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Bilgilendirme toplantısının ardından Vali Çakacak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

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