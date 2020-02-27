Vali Çakacak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.



Vali Çakacak'ı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretinde İl Müdürü Dr. Emine Sever ve şube müdürleri karşıladı. Daha sonra İl Müdürü Sever, Vali Çakacak'a ildeki tarım ve hayvancılığa dayalı yapılan faaliyetler hakkında genel bilgi verdi. İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz iklimlerinin etki alanında kalan Eskişehir'in önemli tarımsal faaliyetler yürüttüğüne dikkat çeken Vali Çakacak, verimli toprakları bulunan ilimizin ciddi bir tarımsal üretime ve hayvan varlığına sahip olduğunu belirtti.



Günümüzde her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanlarında da çok hızlı bir teknolojik dönüşüm yaşandığını dile getiren Vali Çakacak, tarım ve hayvancılık sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ve tarım teşkilatının tam donanımlı bir halde her zaman hazır durumda olması gerektiğini vurguladı. Daha kaliteli, daha yüksek verimli ve daha ekonomik üretim için tarım ve hayvancılıktaki son teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini kaydeden Vali Çakacak, özellikle çiftçilerimizin bu teknolojik gelişmelerden haberdar edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.



Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarındaki yapılan üretimlerin önemine değinen Vali Çakacak, olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi için özellikle gıda denetimleri konusuna büyük önem verildiğini ve geçtiğimiz hafta boyunca tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de 15 ekip halinde denetim gerçekleştirildiğini söyledi. - ESKİŞEHİR