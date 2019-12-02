Vali Çakacak'ın

Vali Özdemir Çakacak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ddolayısı ile bir masaj yayınladı.



Vali Çakacak, mesajında, "Engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması amacıyla: Birleşmiş Milletler, 3 Aralık gününü "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul etmiştir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu dünyada her birimizin her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak Eskişehir'imizi ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği konuma taşıma azim ve kararlılığımızı, Eskişehir'imizin engelli dostu bir şehir olması noktasında da devam ettirmekteyiz. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR