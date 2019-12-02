Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Vali Çakacak'ın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Vali Çakacak'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

6 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ddolayısı ile bir masaj yayınladı.

Vali Çakacak'ın

Vali Özdemir Çakacak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ddolayısı ile bir masaj yayınladı.


Vali Çakacak, mesajında, "Engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması amacıyla: Birleşmiş Milletler, 3 Aralık gününü "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul etmiştir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu dünyada her birimizin her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak Eskişehir'imizi ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği konuma taşıma azim ve kararlılığımızı, Eskişehir'imizin engelli dostu bir şehir olması noktasında da devam ettirmekteyiz. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Özdemir Çakacak, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu İstanbul Barajlarında alarm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]