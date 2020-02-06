Vali Çakacak'ın taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakacak'ın taziye ziyareti - Son Dakika

Vali Çakacak'ın taziye ziyareti

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda şehit olan Eskişehirli Jandarmar Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çakacak'ın taziye ziyareti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda şehit olan Eskişehirli Jandarmar Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucunda altına kalanları kurtarma çalışması sırasında yaşanan ikinci çığ felaketi sonrasında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan baba ocağına taziye çadırı kuruldu. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehidin baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında Şehit Karaca için dua edildi.


Bu arada, şehit Tarkan Karaca'nın kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Karaca'nın da birliğinden izin alarak Eskişehir'deki baba ocağına geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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