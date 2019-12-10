Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev'i kabul etti
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev'i kabul etti - Son Dakika

Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev'i kabul etti

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev'i kabul etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i makamında kabul etti.


Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılanan Büyükelçi Ömüraliyev, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin önemine dikkat çeken Vali Çakacak, "Eskişehir'imizde kardeş ve dost ülke Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisini ağırlamaktan büyük memnuniyet ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerde kalplerimiz bir ve beraber atmaktadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Kırgızistan'ın gelişmesinden, büyümesinden ve refah içinde olmasından yanayız. Her platformda destekliyoruz desteklemeye de devam edeceğiz. Kırgızistan'da 300'ün üzerinde şirketimiz var. Bunların da daha çok gelişmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.


Eskişehir'de bulunmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu bildiren Büyükelçi Ömüraliyev de, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını söyleyen Büyükelçisi Ömüraliyev, her alanda artarak gelişen ikili ilişkilerin devam etmesini istedi.


Ziyaretin ardından Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i diğer programlarına katılmak üzere valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Kırgızistan, Eskişehir, Ankara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte engelli raporu düzenleyen 95 kişiye gözaltı kararı
Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti 23 yaşındaki hekime tecavüzle suçlanan profesörün avukatları, davadan çekildi 69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:38:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev'i kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]