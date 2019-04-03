Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Kızılay'ın Yeni Yöneticilerini Kabul Etti

Vali Çakacak, Kızılay'ın Yeni Yöneticilerini Kabul Etti

18 dakika önce

Vali Özdemir Çakacak, son olağan kongrede Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevine seçilen Başkan Egemen Temizsoy'u ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Kızılay'ın Yeni Yöneticilerini Kabul Etti, System.String[]
Vali Özdemir Çakacak, son olağan kongrede Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevine seçilen Başkan Egemen Temizsoy'u ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Başkan Temizsoy'a ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Milletimizin uluslararası insani yardım kuruluşlarından olan Kızılay'a herkesin elini uzatması gerektiğini kaydeden Vali Çakacak, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin simgesi olan yardımlaşmanın insanlar arasındaki iyi ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

Vali Çakacak, " Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay'ının yardımları dünyanın dört bir yanına ulaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda saygınlığını ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren Kızılay'ın, hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan her insana yardım etmektedir. Bu yüzden, zor günlerinde insanların yardımına koşan Kızılay'a herkesin destek olması lazım." dedi.

Vali Çakacak konuşmasını, Başkan Temizsoy'a ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek bitirdi.

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevini kendine layık gören herkese teşekkür eden Başkan Temizsoy ise, dünyada gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü bir millet olduğundan bahseden Başkan Temizsoy, devam eden projeler ve bundan sonraki zamanda yapacakları çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:04 Kaynak: İHA

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