Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman'ı makamında ağırladı
47 dakika önce
Vali Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
Vali Özdemir Çakacak
, Kütahya
Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ağırladı.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman'ı ilimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.
Sohbet havasında geçen ziyarette Kütahya Valisi Toraman, Eskişehir
'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyaretin ardından Kütahya Valisi Toraman, valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR
Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti
En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi