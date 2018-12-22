Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman ve Kütahya Emniyet Müdürü Çevik'i Ağırladı
1 saat önce
Vali Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ı ve Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'i makamında ağırladı.
Vali Özdemir Çakacak
, Kütahya
Valisi Dr. Ömer Toraman'ı ve Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
'i makamında ağırladı.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak
, Kütahya Valisi Toraman'ı ve Kütahya İl Emniyet Müdürü Çevik'i Eskişehir
'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyarette Kütahya Valisi Toraman, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:06 Kaynak: İHA
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