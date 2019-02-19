Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak Makamında Ziyaretçilerini Ağırladı

Vali Çakacak Makamında Ziyaretçilerini Ağırladı

1 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ve Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy ile beraberindeki heyeti ayrı ayrı ağırladı.

Vali Çakacak Makamında Ziyaretçilerini Ağırladı, System.String[]
Vali Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ve Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy ile beraberindeki heyeti ayrı ayrı ağırladı.

İlk olarak Bursa Valisi ile görüşen Vali Çakacak, ziyaretten ve Vali Canpolat'ı Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bursa Valisi Canbolat ise Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Vali Özdemir Çakacak, Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Çakacak, Merkez Bankasının yaptığı çalışmalar hakkında Genel Müdür Atasoy'dan bilgi aldı. Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Atasoy ise, Merkez Bankası Eskişehir Şubesinin Eskişehir'de gösterdiği faaliyetler hakkında bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

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