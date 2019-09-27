Vali Çakacak, Mihalgazi ilçe muhtarlarının istek ve taleplerini dinledi

Çeşitli programlara katılmak üzere Mihalıççık ilçesine giden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nda vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi.



Son yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve seçilen muhtarlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Çakacak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, muhtarlardan gelen talep ve şikayetleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileterek inceleme yapılmasını, talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi. Her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısındaki amacın ilin en üst düzeydeki yöneticilerinin ve daire müdürlerinin, ilçe kaymakamı, belediye başkanı, ilçe daire müdürlerinin de bulunduğu ortamda muhtarlarla, vatandaşların birlikte olmalarına fırsat tanımak olduğunu dile getiren Vali Çakacak, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gelen vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak hizmet vermek durumundayız. Amacımız milletimize hizmet etmek. Milletimize hizmet ederken de herkese en iyi hizmeti vermenin çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Hangi resmi daire olursa olsun bir resmi daireye gittiğinde vatandaşımızı güler yüzle karşılamalıyız. Herkes kendi ailesini düşünsün; annemizin, babamızın ve eşimizin bir resmi daireye gittiğinde nasıl karşılanmasını istiyorsak vatandaşlarımızı da o şekilde karşılamalıyız. Hangi mevkide olursak olalım vatandaşımızı bir tebessümle karşılayıp, memnun ederek resmi dairelerden gönderelim" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Vali Çakacak muhtarların, görev yaptıkları mahalledeki vatandaşların teveccühleriyle o makamlara gelmiş, vatandaşlarla devlet arasında kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi noktasında köprü görevini üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımız resmi dairelerden talep ettiklerini şahsi olarak talep etmiyorlar. Sadece kendi mahallelerinde yaşayan vatandaşın isteklerini ve taleplerini resmi kurumlara iletiyor ve çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bizler, kamu görevlileri olarak hepimiz vatandaşlarımıza hizmet için bulunduğumuz makamlardayız. Muhtarlardan gelen vatandaşlarımızın taleplerine çözüm bulmak durumundayız" şeklinde konuştu.



Vali Özdemir Çakacak, konuşmasının ardından istek ve taleplerini dile getirmeleri için muhtarlara söz verdi.



Öte yandan Vali Çakacak'ın başkanlığında Mihalgazi Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Mihalgazi Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Afet Müdürü Recep Bayar, ilçe kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - ESKİŞEHİR