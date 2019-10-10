Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi

Vali Çakacak, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi

37 dakika önce

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir'de 54 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çakacak, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi, System.String[]

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir'de 54 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.


Millet bahçesinin inşaat alanını gezen Vali Çakacak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan çalışmaları yakından inceleyen Vali Çakacak, inşaatın devam ettiğini ve çalışmaların çok kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini verdi. Vali Çakacak, şehrin merkezinde ve trafik sıkışıklığının yoğun olduğu bir yerde yapılmakta olan millet bahçesinin yer altına inşa edilecek araç otoparkının da büyük bir ihtiyacı gidereceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:21 Kaynak: İHA
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