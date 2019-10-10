Vali Çakacak, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir'de 54 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.



Millet bahçesinin inşaat alanını gezen Vali Çakacak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan çalışmaları yakından inceleyen Vali Çakacak, inşaatın devam ettiğini ve çalışmaların çok kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini verdi. Vali Çakacak, şehrin merkezinde ve trafik sıkışıklığının yoğun olduğu bir yerde yapılmakta olan millet bahçesinin yer altına inşa edilecek araç otoparkının da büyük bir ihtiyacı gidereceğini belirtti. - ESKİŞEHİR