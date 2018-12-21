Vali Çakacak, Mubidef Genel Başkanı Kahyaoğlu'nu Kabul Etti
4 saat önce
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Muhtarlar Birliği Dernekleri Federasyonu (MUBİDEF) Genel Başkanı Bekir Kahyaoğlu'nu makamında kabul etti.
Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, Türkiye
Muhtarlar Birliği Dernekleri Federasyonu (MUBİDEF) Genel Başkanı Bekir Kahyaoğlu'nu makamında kabul etti.
Toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olan muhtarlık müessesesinin yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini bildiren Vali Çakacak
, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Çakacak, son yıllarda muhtarların idari ve ekonomik standartlarının yükseltildiğini söyledi. Muhtarların devlet birimleriyle olan iletişimlerinin güçlendirildiğini hatırlatan Vali Çakacak, bu sayede vatandaşlarımıza götürülen hizmet kalitesinin de arttığını kaydetti.
Türkiye Muhtarlar Birliği Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kahyaoğlu de ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:56 Kaynak: İHA
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