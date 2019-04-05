Vali Çakacak, PTT Genel Müdürü Bozgeyik'i Kabul Etti
38 dakika önce
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, PTT Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak
, PTT Genel Müdürü Bozgeyik'i Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyarette, kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür eden PTT Genel Müdürü Bozgeyik'i ise, Eskişehir'de bazı kurum kuruluşlarda inceleme ve ziyaretlerde bulunduklarını ve burada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:10 Kaynak: İHA
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