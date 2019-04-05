Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, PTT Genel Müdürü Bozgeyik'i Kabul Etti

Vali Çakacak, PTT Genel Müdürü Bozgeyik'i Kabul Etti

38 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Çakacak, PTT Genel Müdürü Bozgeyik'i Kabul Etti, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, PTT Genel Müdürü Bozgeyik'i Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyarette, kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür eden PTT Genel Müdürü Bozgeyik'i ise, Eskişehir'de bazı kurum kuruluşlarda inceleme ve ziyaretlerde bulunduklarını ve burada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:10 Kaynak: İHA

Eskişehir, Aysel Kandemir, Özdemir Çakacak, Güncel
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