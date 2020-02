Vali Çakacak, Radyo A'ya konuk oldu - Son Dakika

Eskişehir'in önde gelen isimlerinin konuk edileceği "Yönetici Odası" adlı programın ilk konuğu Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak oldu.



Vali Özdemir Çakacak, il bünyesinde yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konularla bilgilendirmelerde bulundu. Kendi hayatında ve çocukluğunda radyonun büyük önem taşıdığını belirten Çakacak, Radyo A'ya katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Valilik mesleğinin getirileri ve bir yöneticide bulunması gereken vasıflarla ilgili konuşan Çakacak, "Mülki idare mesleği, fedakarlık mesleğidir. Biz, çocuklarımızla bile ilgilenemeden çocuklarımız büyür. Biz, işimize bir ibadet mesabesinde yaklaşırız. Daireye bir vatandaşımız geldiğinde onun derdiyle hemhal oluruz. Bir yönetici, öncelikle işini çok sevmelidir. Yöneticinin, ekibin motivasyonunu arttırması gerekir. Bir başarısızlık varsa o yöneticinindir, ama bir başarı varsa o tüm ekibin başarısı olabilir. ve en önemlisi de bir yönetici adaletli olmalıdır" şeklinde konuştu.



"Kadına ve çocuğa şiddet olmasın istiyoruz"



Kadına ve çocuğa şiddet olayları için gerekli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Çakacak, "Kadına yönelik şiddet, bizim için çok önemli ve en fazla üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Biz istiyoruz ki, toplumumuzda özellikle kadın ve çocuğa şiddet olmasın. Bu, insana yakışmıyor ve gördükçe çok üzülüyoruz. Bu konuda, okullar çok önemi; ama eğitimin ailede başladığını biliyoruz. Çocuklarımıza, hayata sevgi penceresinden bakmayı öğretmemiz gerekiyor. Eğer çocuklar daha konuşmaya ve yürümeye başlamadan sevgi ortamı içerisinde büyürlerse o çocuklar, bırakın bir insana, hiçbir canlıya tokat dahi atamaz. Valilik ve kaymakamlıklar, ihtiyacı olan insanların gelebileceği ilk kapıdır. Biz, devletimizin vatandaşımıza uzanan sıcak eliyiz" dedi.



"Afete müdahale konusunda dünyanın en iyilerinden biriyiz"



Afet yönetimi ve doğal afetlerde alınması gereken tedbirlerle ilgili yöneltilen sorulara cevap veren Vali Çakacak, "Bütüncül afet döngüsünün belli aşamaları var. İlki, afet olmadan önceki kısım yani risk yönetimi. Bu kısım; afetlere hazırlık, afetlerle ilgili eğitim, risklerin değerlendirilip tehlike var ise tehlikenin ortadan kaldırılmasını içerir. Daha sonra, afetin ardından yapılan müdahalede iyileştirme çalışmaları gelir. Biz, Türkiye olarak 1999 depremi'ni büyük bir acıyla yaşamış bir ülkeyiz. Büyük kayıplar verdik ama o zaman afet yönetimimiz, afete müdahale ve afetle ilgili kuruluşlarımız bu kadar imkan ve kabiliyete sahip değildi. Şimdi durum farklı. Örneğin, Elazığ Depremi olduğunda daha o gece Eskişehir dahil pek çok ilden yardım ve arama kurtarma ekipleri gitti. Türkiye'ye baktığımızda, afete müdahale konusunda dünyanın en iyilerinden biriyiz. Ama asıl olan yıkılmayacak binaların yapılmasıdır. Her vatandaşımızın afetlerle ilgili eğitim ve tatbikatlara da katılması gerekiyor" diye konuştu.



Üniversite öğrencilerine eğitim-öğretim hayatları boyunca faydalı olabilecek tavsiyelerde de bulunan Vali Özdemir Çakacak, şunları söyledi:



"Kitap kokusundan keyif alır hale gelmek zorundayız. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, bilgileriyle uğurlanır. Bu yüzden, her türden kitapları okusunlar. Bunun yanı sıra hayal kursunlar ve hedef belirlesinler. Hayal kurmayanın geleceği de olmaz. Olumsuzluklar karşısında yılmamaları gerekiyor. Başaracağına inanan insan, her işi başarır. Büyük düşünüp hedeflerine ilerlerlerse, vardıkları yer o hedefin önünde olur her zaman. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Bu Cumhuriyet'in evlatları da büyük düşünmelidir."



Radyo programının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'a Neşet Ertaş albümü hediye etti. - ESKİŞEHİR