Vali Çakacak, sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Covid-19 tedbirleri kapsamında Eskişehir'in de bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak' ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklarda yalnız kalan sokak hayvanlarını besledi.



Bu zorlu süreçte her canın kıymetli, her canın özel olduğunu kaydeden Vali Çakacak, salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği söyledi. Vali Çakacak, yaptığı açıklamada, "Bu sıkıntılı süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerimizi Eskişehir Valiliği olarak aldık. Sokak hayvanlarının yaşam alanlarının tespit edildiği noktalara mama, yem, yiyecek ve su ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerekli planlama ve koordinasyonuyla eksiksiz bir şekilde yapılıyor" dedi. - ESKİŞEHİR