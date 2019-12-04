Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak'tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak'tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Vali Çakacak'tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çakacak'tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Mesajında, tüm kadınların Kadın Hakları Günü'nü gururla kutladığını belirten Vali Çakacak, "5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulü, ülkemizde her yıl 'Kadın Hakları Günü' olarak kutlanmakta olup bu hakkın verilişinin 85. yıldönümünü hep birlikte gururla kutluyoruz. Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ile ölçülmelidir. Gazi Mustafa Kemal; 'Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.' demek suretiyle Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki önemini vurgulamıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti; akıl ve bilimi temel alarak vatandaşlarımızı çağdaş dünyanın değerleriyle buluşturmuş, toplumsal yaşamın her alanında 'Muasır Medeniyetler Seviyesi'nin üstüne ulaşmak için köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir. Bu süreçte kadın erkek ayrımı olmaksızın kişi hak ve özgürlükleri genişletilerek, Türk kadınının toplumsal konumunun yükseltilmesi sağlanmıştır.Türkiye, dünyada kadına bu hakkı ilk defa veren devletlerin başında gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk kadınına, belediye seçimlerine katılma hakkı; muhtar, köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçme ve seçilme hakkı ve milletvekili seçme ve seçilme hakkı gibi hakları, birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Şunu da belirtmeliyim ki sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kanayan yarası olan kadınların uğradığı haksızlıklar, ayrımcılıklar ve şiddet karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın, 'Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor; saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kadın Hakları Günü, Özdemir Çakacak, Aralık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
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