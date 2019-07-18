Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak'tan Kazım Kurt'a nezaket ziyareti
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Vali Çakacak'tan Kazım Kurt'a nezaket ziyareti

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Vali Çakacak'tan Kazım Kurt'a nezaket ziyareti, System.String[]

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ile Vali Çakacak bir süre sohbet etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Çakacak, Eskişehir için Başkan Kurt ile birlikte uyum içinde çalışacaklarını belirtti. Vali Çakacak, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi.

Vali Özdemir Çakacak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt "Eskişehir ve Odunpazarı için birlikte uyum içinde çalışacağız. Bunu gerçekleştirmek için önümüzde bir engel yok" dedi.

Özdemir Çakacak, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:54 Kaynak: Bültenler
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