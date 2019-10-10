Vali Çakacak'tan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Ergün Güler'den bilgi aldı.



Meteorolojik olayların müdahale edilmez olduğunu ancak tahminler doğrultusunda rahatlıkla önlem alınabileceğini vurgulayan Vali Çakacak, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan meteoroloji personelinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa illerdeki hava tahminlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Müdür Güler, son sistem farklı teknikler kullanarak hava tahminlerini yaptıklarını ifade etti. Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri ve Eskişehir il genelinde yapılan çalışmalar hakkında brifing veren Müdür Güler, amaçlarının bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, güvenilir bir biçimde hizmet vermek olduğunu belirtti.



Kurum içerisindeki birimleri gezen Vali Çakacak, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinde incelemelerde bulunarak Eskişehir'e ait meteorolojik veriler ile gözlem ve tahminler hakkında yetkili personel tarafından bilgilendirildi. Ziyaretin ardından Vali Çakacak, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden ayrıldı. - ESKİŞEHİR