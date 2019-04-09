Vali Çakacak'tan Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Mesajı
1 saat önce
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.
Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Çakacak
, yayınladığı mesajda; "Gücünü milletimizden ve kanunlardan alarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, halkımızın huzur ve güven ortamında yaşamasının sağlanması, devletimizin güvenliği için fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Polis Teşkilatımız 174 yıllık bilgi ve deneyimi, kamu düzeninin sağlanması, önleyici kolluk hizmetleri, suç oluştuktan sonra da faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde mesai mefhumunu gözetmeksizin cansiperane görev yaparak önemli başarılara imza atmaktadır. Kuruluşundan bu yana sürekli kendini geliştiren Polis Teşkilatı, çağdaş teknolojileri kullanarak suç ve suçluyla mücadelede sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda da gurur verici başarılara imza atmaktadır" ifadelerine yer verdi.
"Türk Polisinin başarısıyla gurur duyuyoruz"
Polis teşkilatının en büyük gücünün vatandaşların desteğini arkasında hissetmek olduğuna değinen Vali Özdemir Çakacak, "Polis Teşkilatımız görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum düzeninin gereklerini ilke edinerek vatandaşlarımızın desteğini arkasında hissetmesi en büyük gücünü oluşturmaktadır. Terörle mücadele başta olmak üzere, örgütlü suçlar ile diğer suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede Türk Polisinin başarısıyla gurur duyuyoruz. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum; halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de şehrimizde görev yapan tüm polislerimizin polis haftasını kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:25 Kaynak: İHA
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