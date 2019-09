Vali Çakacak'tan 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' sebebiyle bir mesaj yayımladı.



Yayımladığı mesajında itfaiyecilerin her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündükleri tek şeyin kurtarmak ve söndürmek olduğunu belirten Vali Çakacak, "Ateşin kullanılmaya başlanması şüphesiz ki insanlık tarihi kadar eskidir. Bu bakımdan insanoğlunun ateş ve yangınla ilişkisi çok eskilere dayanır. Buna karşın insanoğlunun yangınla mücadelesi ve itfaiyecilik tarihi gerek ülkemizde gerekse dünyada o kadar eski değildir. İtfaiyecilik; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen mesleklerden birisidir. Vatandaşın yangınlara karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecilerin; her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak ve söndürmektir. Tek ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır. Bu sebepten tüm itfaiye teşkilatlarımıza ve itfaiyecilerimize gayretlerinden ötürü minnet borçluyuz. İtfaiyecilerin başarısı; öncelikle yeşil alanlarda ve binalarda alınan yangın önlemlerine, şehrin alt yapısı ile itfaiyenin eğitim seviyesi ve teknik gücüne bağlıdır. Her meslekte olduğu gibi itfaiyecilikte de alanının bilgisine hakim olmak çok önemlidir" ifadelerini kullandı.



"Yangın konusunda bilinçlenip tedbir almak son derece önemlidir"



Sadece itfaiyecilerin değil, yediden yetmişe herkesin yangın konusunda temel bazı bilgilere sahip olması gerektiğinin altını çizen Çakacak, "Bilinçli gelecek nesiller, bazı durumlarda teknolojinin bile aciz kaldığı bu afete karşı başarılı olmamızı sağlayacaktır. Yangın dakikalar içinde yayılıp yaşamımızı sonlandırabilmekte, bir binayı, sanayi tesisini veya ormanlık alanlarımızı küle çevirebilmekte, bizleri maddi ve manevi zarara uğratmaktadır. Bu sebeple yangın konusunda bilinçlenip tedbirimizi alabilmemiz ve bir yangın başlangıcı ile karşılaştığımızda doğru hareket tarzlarını öğrenebilmemiz, yaşanabilecek zararların en aza indirilmesinde son derece önemlidir. Bu vesileyle, görevini yaparken hayatlarını dahi feda etmekten çekinmeyen itfaiyecilerimizin bu anlamlı haftasını kutluyor, yangınsız ve kazasız günler dileğiyle, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu. - ESKİŞEHİR