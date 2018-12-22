Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'ı Makamında Ziyaret Etti

Vali Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'ı Makamında Ziyaret Etti

1 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı Kaymakamlığı görevine atanan Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'ı Makamında Ziyaret Etti, System.String[]
Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı Kaymakamlığı görevine atanan Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet havasından geçen ziyarette Vali Çakacak, Kaymakam Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakamlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Kaymakam Yılmaz yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin ardından kaymakamlık binasında yer alan birimleri gezen Vali Özdemir Çakacak, resmi iş ve işlemlerini takip eden vatandaşlarla sohbet ederek, yapılan çalışmalar hakkında personellerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:06 Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Tepebaşı, Özdemir Çakacak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz UEFA, Vardar ve Levski Sofya'yı Turnuvalardan Men Etti

Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:00:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'ı Makamında Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]