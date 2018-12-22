Vali Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'ı Makamında Ziyaret Etti
1 saat önce
Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı Kaymakamlığı görevine atanan Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Özdemir Çakacak
, Tepebaşı
Kaymakamlığı görevine atanan Erdinç Yılmaz
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sohbet havasından geçen ziyarette Vali Çakacak
, Kaymakam Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Kaymakamlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Kaymakam Yılmaz yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin ardından kaymakamlık binasında yer alan birimleri gezen Vali Özdemir Çakacak, resmi iş ve işlemlerini takip eden vatandaşlarla sohbet ederek, yapılan çalışmalar hakkında personellerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:06 Kaynak: İHA
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