Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Tokyo Büyükelçisi Mercan'ı Ağırladı

Vali Çakacak, Tokyo Büyükelçisi Mercan'ı Ağırladı

48 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kente gelen Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan'ı makamında ağırladı.

Vali Çakacak, Tokyo Büyükelçisi Mercan'ı Ağırladı, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kente gelen Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan'ı makamında ağırladı.

Büyükelçi Mercan'ı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Sohbet havasında geçen ziyarette, 2002 - 2011 yılları arasında AK Parti Eskişehir Milletvekilliği yapan Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan ise, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

Türkiye, Eskişehir, Tokyo, Özdemir Çakacak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:39:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Tokyo Büyükelçisi Mercan'ı Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]