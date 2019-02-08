Vali Çakacak, "Turizm Pastasından Daha Fazla Pay Almalıyız"

İl Kültür Müdürü Şennur Azade ve beraberindeki turizmcilerden oluşan heyeti makamında kabul eden Vali Özdemir Çakacak, "Turizm pastasından daha fazla pay almalıyız"Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, turizmin ülke için önemli bir sektör haline geldiğini bildiren Vali Çakacak, bölgemizin çok...

İl Kültür Müdürü Şennur Azade ve beraberindeki turizmcilerden oluşan heyeti makamında kabul eden Vali Özdemir Çakacak, "Turizm pastasından daha fazla pay almalıyız"



Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, turizmin ülke için önemli bir sektör haline geldiğini bildiren Vali Çakacak, bölgemizin çok farklı potansiyellere sahip olduğunu bildirdi. İç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketine katılımını sağlamak amacıyla mevcut potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesini isteyen Vali Çakacak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Eskişehir'in gerek kültür turizmi, gerek doğa turizmi, gerekse tarihi miras olanaklarıyla çok önemli bir avantaja sahip olduğunu kaydeden Vali Çakacak, "Ülkemiz de, turizm hareketliliğinin her geçen gün gelişmesiyle dünyada söz sahibi olan ve daha da söz sahibi olmak isteyen ülkelerin başında gelmektedir. Biz de aynı pastadan daha fazla pay alabilmek için, Eskişehir'imizi bulunduğu noktadan daha da ileriye götürme gayret ve çabası içerisindeyiz." dedi.



Turizmi; istihdama, küresel ekonomiye, barışa ve yoksulluğun azaltılmasına hizmet eden önemli bir sektör olarak değerlendiren Vali Çakacak, Eskişehir'in hem karayolu, hem tren yolu, hem de hava yolu ulaşımı konusunda kolay ulaşılabilir bir şehir olduğunu ifade etti.



İlimiz turizminin ilerlemesi adına yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Kültür Müdürü Azade ise, Eskişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarının, akademisyenlerin ve turizmle ilgili sektör temsilcilerinin bir araya geldiği "Turizm Birliği" kurmak istediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

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