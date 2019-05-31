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Vali Çakacak, Valilik personelinin bayramını kutladı

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ramazan Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde; vali yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların bayramını kutladı.

Vali Çakacak, Valilik personelinin bayramını kutladı, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ramazan Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde; vali yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların bayramını kutladı.

Eskişehir Valilik Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü, Aslan Avşarbey, İsmail Soykan, Akın Ağca, Alper Balcı, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, birim amirleri ve personel katıldı. Dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakılarak birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Vali Çakacak, tüm personelle tek tek bayramlaştı. Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Çakacak, "Manevi yaşantımızda önemli bir yer edinen bayramlarımız, sevgi, saygı ve hoşgörünün pekiştiği, mutlulukların paylaşıldığı, dargınların barıştığı kısacası milli ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı günlerdir. Hep birlikte Ramazan Bayramına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Her bayram sevdiklerimizle birlikte yaşandığında güzeldir" dedi.

Sevinmek kadar sevindirmenin de önemli olduğunu hatırlatan Vali Çakacak, "Bundan dolayıdır ki önce yakınlarımızdan başlayarak akrabalarımızı, komşularımızı, vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerini, yalnız ve ihtiyaç sahibi insanlarımızı ziyaret etmeli, gönüllerini almalı, ihtiyaçlarını gidermeli, bayramı bayram tadında yaşamalı ve yaşatmalıyız" diye konuştu.

Üzüntülerin yerini sevinçlerin almasını, kardeşlik ve dostluk bağlarının daha çok canlanmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini dileyen Vali Çakacak, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:12 Kaynak: İHA
Eskişehir, Özdemir Çakacak, Güncel
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