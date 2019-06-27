Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi
Son Dakika Yaşam Haber

Vali Çakacak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi

11 dakika önce

Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen 'Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısında' Vali Özdemir Çakacak, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Vali Çakacak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, System.String[]
Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen 'Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısında' Vali Özdemir Çakacak, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Toplantıda Vali Çakacak istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan konulara imkanlar çerçevesinde en uygun şekilde çözümler üretildiğini kaydetti. Sorunların çözüleceğini, vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu aktaran Vali Çakacak, düzenlenen toplantılar sayesinde vatandaş memnuniyetini esas alan sonuç ve vatandaş odaklı bir anlayışla devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tutmak istediklerini söyledi. Kendilerine ulaşmak isteyen vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Vali Çakacak, imkanlar ölçüsünde çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için devletin tüm kurumları ile vatandaşın emrinde olduğunu söyledi.

Vali Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Akın Ağca, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
Eskişehir, Özdemir Çakacak, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siraz balığı 50 yıl sonra yeniden Porsuk'ta görüldü! Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:18:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]