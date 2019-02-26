Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak ve Büyükelçi Yerhov, Eskişehirli Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Vali Çakacak ve Büyükelçi Yerhov, Eskişehirli Sanayicilerle Bir Araya Geldi

32 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlenen toplantıda Eskişehirli sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Vali Çakacak ve Büyükelçi Yerhov, Eskişehirli Sanayicilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlenen toplantıda Eskişehirli sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya; Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Rusya Federasyonu Ticaret Ateşesi Aydar Gashugullin, sanayici ve iş adamları katıldı.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin daha çok gelişmesinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Vali Çakacak, heyetin Eskişehir'de gerçekleştireceği temaslar neticesinde edinecekleri bilgilerin iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmasını arzu etti. Vali Çakacak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Yerhov'u ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticari dostluğun gelişmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda, Türkiye-Rusya ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve olası işbirlikleri konuları ele alındı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Eskişehir, Özdemir Çakacak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı

Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu 16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak ve Büyükelçi Yerhov, Eskişehirli Sanayicilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]