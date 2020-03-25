Vali Çakacak, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakacak, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çakacak, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti.

Vali Çakacak, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çakacak, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütülmesini istedi.

Çakacak, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının 112, 155 ve 156 numaraları aramaları durumunda hızlı bir şekilde çözüm üretildiğini belirterek, "Talepler doğrultusunda bunlar İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletilmektedir. Vefa İletişim Merkezlerinde görevli personel tarafından da vatandaşların sorgulaması yapılıyor. Muhtaç durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından karşılanıyor. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise ücret mukabilinde kendileri tarafından karşılanmakta ve görevlendirilen personeller tarafından evlerine teslim edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara verilen değerin ve hizmetin dünyada eşi benzeri bulunmadığını vurgulayan Çakacak, şunları kaydetti:

"Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Türk milleti olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmüyor, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz."

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:34 Kaynak: AA

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