Vali Çakacak Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakacak Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çakacak Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca valilikler bünyesinde tamamen vatandaş odaklı oluşturulan Açık Kapı Bürosu ile koordinasyon halinde işlevini yerine getirecek olan Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret eden Vali Çakacak, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çakacak Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca valilikler bünyesinde tamamen vatandaş odaklı oluşturulan Açık Kapı Bürosu ile koordinasyon halinde işlevini yerine getirecek olan Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret eden Vali Çakacak, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, geçen günlerde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu kapsamda Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret eden Vali Çakacak, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Çakacak, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını talep etmekte ve daha sonra talepler oluşturulduktan sonra İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletilmektedir. Vefa İletişim Merkezlerinde görevli personel tarafından da vatandaşların sorgulaması yapılarak; muhtaç durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise ücret mukabilinde kendileri tarafından karşılanmakta ve görevlendirilen personeller tarafından evlerine teslim edilmektedir" dedi.


"Büyüklerimize saygı gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz"


Bu zorlu süreçte devletin mesai mefhumu gözetmeksizin tüm kurumlarıyla çalıştığını söyleyen Vali Çakacak, "Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Türk milleti olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmüyor; bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz" diye konuştu.


Vali Çakacak'a bu ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:25:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Çakacak Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]