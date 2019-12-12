Vali Çakır, beden işçileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakır, beden işçileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Vali Çakır, beden işçileri ile bir araya geldi

6 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, çeşitli beden işlerinde yevmiye hesabı çalışan işçilerle durağında bir araya geldi.

Vali Çakır, beden işçileri ile bir araya geldi, System.String[]

Yozgat Valisi Kadir Çakır, çeşitli beden işlerinde yevmiye hesabı çalışan işçilerle durağında bir araya geldi.


İşçilerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Çakır, işçilerin yaptıkları işin gerçekten ağır olduğunu, yazın sıcakta, kışın soğukta kar kış demeden alın terleri ile evlerinin rızıklarını kazandıklarını belirterek her birine Allah'tan kolaylıklar ve bol, bereketli kazançlar diledi.


Vali Çakır, işçilere İl Özel İdaresince hazırlanan yemeklerden de ikram ederek birlikte öğle yemeği yedi.


Vali Kadir Çakır'ın ziyaretinden oldukça memnun olduklarını belirten işçiler, yemek ikramından ve ziyaretinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür ettiler. Vali Çakır ise kapısının her zaman açık olduğunu belirterek işçileri valilik makamına çay içmeye davet etti. - YOZGAT

Nurullah Çakır, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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