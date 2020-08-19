Vali Çakır: "Bundan sonra ikaz edecek halimiz kalmadı, ceza uygulamasına başladık" - Son Dakika

Vali Çakır: "Bundan sonra ikaz edecek halimiz kalmadı, ceza uygulamasına başladık"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Covid-19 şüphesiyle teste tabi tutulan vatandaşların numune verdiği andan itibaren izolasyon sürecinin başladığını belirterek, korona virüs tedbirlerine uymayan işletmelere de uyarıda bulundu.

Vali Çakır:

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Covid-19 şüphesiyle teste tabi tutulan vatandaşların numune verdiği andan itibaren izolasyon sürecinin başladığını belirterek, korona virüs tedbirlerine uymayan işletmelere de uyarıda bulundu. Vali Çakır, "İkaz dönemini bitirdik, direkt ceza uygulamasına geçtik. Bundan sonra artık ikaz edecek halimiz kalmadı. Ceza uygulanmasına başladık" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kastamonu'da da Kuzeykent Mahallesi'nde denetimler yapıldı. Denetimlere Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı ile ilgili personeller katıldı. Kuzeykent Mahallesi'nde esnafları gezerek alınan tedbirleri yerinde denetleyen Vali Avni Çakır, "Türkiye çapında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlimizde bu haftanın en yoğun denetimlerini bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. İlimizde yoğun olarak umumi açık yerlerin bulunduğu kafe, restoran gibi yerlerin olduğu Kuzeykent Mahallesi'nde denetimlerdeyiz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız denetimlerde de söylemiş olduğum gibi maalesef ilimiz korona virüs vaka rakamlarında halen ciddi bir sayıyı muhafaza ediyor. Ufak tefek inişler yaşasakta ne yazık ki daha tam olarak inişler yaşanmadı. Bayramdaki ilimizin almış olduğu yoğun ziyaretin etkilerini bu günlerde yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bununla ilgili Pazartesi günü İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni kararlar aldık. 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımızın sokağa çıkma saatlerinde bir takım değişikliğe gittik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarına binmeleriyle alakalı saatlerde bir takım değişikliğe gittik. Mesainin başlaması ile bitiş saatlerinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını şu aşamada kullanımlarını biraz ötelemek istiyoruz. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

"Numune verildiği andan itibaren izolasyon sürecini başlattık"

Covid-19 şüphesiyle numune alınan vatandaşların izolasyon süreçlerinin numune verdiği andan itibaren başladığını belirten Vali Çakır, "Bir diğer önemli kararımızda Türkiye'de belki ilk alınan kararlardan bir tanesidir. Covid-19 şüphesiyle numune alınan vatandaşlarımız, test sonuçlarını beklemeden maalesef günlük hayatlarına, ticari hayatlarına, iş hayatlarına devam ettiklerini gördük. Doktorlarımız, pozitif bir vakayı ilgili kişiye söylemek için telefon açtıklarından nerede olduklarını sorduklarında bankada, veznede olduğunu söylüyor. Bununla alakalı olarak izolasyon sürecinin numunenin verildiği andan itibaren başlaması nedeniyle bir takım kararlar aldık. Test sonuçları belirlenene kadar numune veren vatandaşlarımız bundan sonra ikametlerinde zorunlu olarak kalacaklar. Eğer negatif çıkarsa günlük hayatlarına devam edecekler. Ama sonuçları pozitif çıkarsa izolasyon süreçleriyle birlikte tedavi süreçleri de başlayacak" diye konuştu.

"Düğünler maksimum 3 saat sürecek, uygulamasını hafta sonu göreceğiz"

Düğünlerin maksimum 3 saat kadar süreceğine işaret eden Vali Çakır, uygulamasının ise hafta sonu görüleceğini söyleyerek, "Korona virüs vakalarının en önemli artış merkezlerinden bir tanesi olan düğün organizasyonlarında da bir takım düzenlemelere gittik. Düğünlerin başlamasıyla bitiş saatleri arasında maksimum 3 saate kadar aynı gün içerisinde tamamlanmasının kararını aldık. Bu hafta sonu bunun uygulamasını göreceğiz. Hafta içinde yoğun bir düğün faaliyeti yoktu ama vatandaşlarımızdan bizlere gelen bu konuda olumlu yaklaşımlar var" şeklinde konuştu.

"Servis kullanan çalışanlarımız, serviste nizami aynı koltuğa oturacaklar"

Servis kullanan çalışanların serviste nizami olarak aynı koltuğa oturacaklarını ifade eden Vali Çakır, şöyle konuştu:

"Bir diğer tedbir olarak ta özellikle ilimizde Organize Sanayi Bölgesi ve diğer sanayi kuruluşlarımıza servis faaliyeti oluyor. Servis kullanan çalışanlarımızı servislerde her gün aynı oturum düzenine uyularak mecburu tuttuk. Allah vermesin bir tanesinde vaka çıkarsa o koltuğa ya da yanındakilere kimlerin oturduğunu onun beyanından ziyade o tam hatırlamıyor bile olsa oturum düzeninden doğru bulmuş olacağız."

"Artık ikaz edecek halimiz kalmadı, ceza uygulamasına başladık"

İdareciler olarak bir takım zorunlu kararlar almakta imtina etmediklerini belirten Vali Çakır, "Biz idareciler olarak bir takım zorunlu kararlar almakta imtina etmiyoruz. Bunları uygularken de, alırken de elbette vatandaşlarımızın hayatını çok fazla zorlaştırmak istemiyoruz ama bunlarda mecburuz. Yoğunlukları da bir şekilde idari kararlarla birlikte azaltmamız gerekiyor. Ama onun ötesinde asıl olan ne tür karar alırsak alalım vatandaşımızın bu konuda sağduyusudur. Eğer vatandaşımız, bu alınan kararlara içtenlikle uyarsa hiçbir sıkıntı yok, karar almaya da gerek yok. Biz bu anlamda vatandaşlarımızın hassasiyetini görüyoruz ama hala da uymayan çeşitli iş yerlerimiz, vatandaşlarımız bulunuyor. Bunlarla ilgili olarakta artık ikaz dönemini bitirdik, direkt ceza uygulamasına geçtik. Bundan sonra artık ikaz edecek halimiz kalmadı. Ceza uygulamasına başladık, bu anlamda da ceza tedbirlerini de uyguluyoruz. Ben, yapmış olduğumuz bu denetimlerde sizlerinde verdiği desteği önemsiyorum. İnşallah bu tedbirler el birliğiyle kısa sürede Kastamonu'yu tekrar Covid-19 kapsamında eski günlerine döndüreceğiz. İnşallah okullarımızın da en kısa sürede yüz yüze eğitimin açılması noktasında vakalarımızı en az seviyeye indireceğiz. Sağlıklı huzurlu günler dilerken, maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Nurullah Çakır, Koronavirüs, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çakır: 'Bundan sonra ikaz edecek halimiz kalmadı, ceza uygulamasına başladık' - Son Dakika
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