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Vali Çakır'dan AA'ya ziyaret

1 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anadolu Ajansı (AA) Yozgat bürosunu ziyaret etti.

Vali Çakır'dan AA'ya ziyaret, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anadolu Ajansı (AA) Yozgat bürosunu ziyaret etti.
AA muhabiri Ömer Ertuğrul ile sohbetinde kentte yapılan çalışmaları değerlendiren Çakır, şehrin en önemli gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.
Son yıllarda özellikle hayvancılıkta önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Çakır, tarımda da daha fazla gelir elde etmek için toplulaştırmanın yapılması gerektiğini belirtti.
Çakır, Kadışehri ilçesinde Kabalı Meyve Bahçesi Projesi'nin, Yozgat ve Türkiye'ye örnek gösterilecek bir proje olduğunu vurgulayarak, "Toplulaştırma ile daha az gider, daha çok gelir elde edilmektedir. Köydeki traktör sayısı azalırken, istihdam ve gelir artmaktadır. Bütün köylerimizde de bu tür uygulamanın yapılması gerekir." diye konuştu.
Eğitimde başarı seviyesinin yükseltilmesi için de büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Çakır, "Bu yıl liselere geçiş sınavında önceki yıllara göre önemli bir sonuç elde edildi. İlimiz 50'inci sıradan 31'inci sıraya yükseldi. İnşallah bu başarı bundan sonrada artarak devam edecek." dedi.
Vali Çakır, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu kaydederek, "AA, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri halkımıza ulaştırarak önemli bir görevi yürütmektedir." ifadelerini kullandı.
Nurullah Çakır, Anadolu Ajansı, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:28 Kaynak: AA
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