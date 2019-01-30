Son Dakika Haberleri: Vali Çakır, Engelli Sporcuları Ödüllendirdi

Vali Çakır, Engelli Sporcuları Ödüllendirdi

1 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 25-27 Ocak tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelli Yüzme Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsil eden engelli sporcuları makamında misafir etti.

Vali Çakır, Engelli Sporcuları Ödüllendirdi, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır, 25-27 Ocak tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelli Yüzme Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsil eden engelli sporcuları makamında misafir etti.

Şampiyonada 100 metre kelebekte Türkiye üçüncüsü olan Rahmi Er ve 50 metre serbestte Türkiye dördüncüsü Muhammet Enes Sarı ile bir sürse sohbet eden Vali Çakır, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirerek başarılar diledi.

Çakır, sporcuların yanlarında olduklarını ve her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Sporculara Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Aksaray, Yozgat, Nurullah Çakır, Güncel
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