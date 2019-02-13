Son Dakika Haberleri: Vali Çakır, Evde Eğitim Gören Muhammet Enes Köse'yi Ziyaret Etti

Vali Çakır, Evde Eğitim Gören Muhammet Enes Köse'yi Ziyaret Etti

7 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, güneşe çıkamadığı için evde eğitim gören Agah Efendi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Köse'yi ziyaret etti.

Vali Çakır, Evde Eğitim Gören Muhammet Enes Köse'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır, güneşe çıkamadığı için evde eğitim gören Agah Efendi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Köse'yi ziyaret etti.

Doğuştan "kseroderma pigmentozum" hastası Muhammed Enes'in sağlık durumu ve eğitimi hakkında bilgi alan Vali Çakır, Enes'e çeşitli hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.





Aileye geçmiş olsun temennisinde bulunan Çakır, Muhammed Enes ve evde eğitim gören tüm öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde almaları için her türlü desteğin verildiğini söyledi.





Resul ve Seçkin Köse çifti ise Vali Çakır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Yozgat, Muhammed Enes, Nurullah Çakır, Güncel
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