Vali Çakır, Evde Eğitim Gören Muhammet Enes Köse'yi Ziyaret Etti
7 saat önce
Yozgat Valisi Kadir Çakır, güneşe çıkamadığı için evde eğitim gören Agah Efendi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Köse'yi ziyaret etti.
Yozgat
Valisi Kadir Çakır, güneşe çıkamadığı için evde eğitim gören Agah Efendi
İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Enes
Köse'yi ziyaret etti.
Doğuştan "kseroderma pigmentozum" hastası Muhammed Enes'in sağlık durumu ve eğitimi hakkında bilgi alan Vali Çakır
, Enes'e çeşitli hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.
Aileye geçmiş olsun temennisinde bulunan Çakır, Muhammed Enes ve evde eğitim gören tüm öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde almaları için her türlü desteğin verildiğini söyledi.
Resul ve Seçkin Köse çifti ise Vali Çakır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı