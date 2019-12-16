Vali Çakır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çakır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

6 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Çakır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti, System.String[]

Yozgat Valisi Kadir Çakır, turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Çakır, öğrencilerin uygulama eğitiminde yaptığı yiyecek servis ve sunumlarını da beğendi.

Çakır, öğrencilerin güzel bir alanda eğitim gördüklerini belirterek, insanın yaptığı ve yapacağı işi severek yapması gerektiğini söyledi.

Uygulama otelinde de incelemelerde bulunan Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Okul Müdür Yardımcısı Osman Seleç'ten bilgi aldı.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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