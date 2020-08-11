Vali Çakır: "Kastamonu'da 2 köy ve 3 mahalle karantina altında" - Son Dakika

Vali Çakır: "Kastamonu'da 2 köy ve 3 mahalle karantina altında"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'da 2 köy ile 3 mahallenin karantina altına alındığını belirterek, Kurban Bayramında vak'aların artış gösterdiğini fakat alınan tedbirlerle bu ayın sonuna kadar bu vak'aların tek haneli rakamlara indirileceğini kaydetti.

Vali Çakır:

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'da 2 köy ile 3 mahallenin karantina altına alındığını belirterek, Kurban Bayramında vak'aların artış gösterdiğini fakat alınan tedbirlerle bu ayın sonuna kadar bu vak'aların tek haneli rakamlara indirileceğini kaydetti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl'de eş zamanlı "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge doğrultusunda Kastamonu'da da denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ile ilgili personeller katıldı.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" tedbirleri adı altında Cumhuriyet Meydanında esnafları gezerek alınan tedbirleri yerinde denetleyen Vali Avni Çakır, "Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimiz genelinde de Covid-19 denetimleri yapılıyor. Geniş bir katılımla kontrol amaçlı denetimde olacağız. İlimiz genelinde Salı günü çok geniş bir denetim faaliyeti icra ettik. Esnafımızın tedbirlere büyük oranda uyduğunu gördük. Özellikle bayram öncesi yoğun bir şekilde dışarıdan göç aldık, misafir ağırladık. Bunun yansımalarını beklediğimiz üzere özellikle hafta sonu vak'alarımızda ciddi bir artış gözledik. Ama dün ve bugün vak'alarda aşağı doğru bir eğilim söz konusu. Bununla alakalı özellikle hafta sonu virüsün en yoğun gösterdiği yerleri düğün ve nikah törenlerinde taziye evlerinde yoğun bir denetim düzenledik. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar bu konuda bizlere son derece yardımcı oldular. Özellikle düğünlerin 2-3 saat gibi bir sürede sonlanması konusunda taleplerimizi ilettik. Onlar da sağ olsun anlayış gösterdiler. Özellikle son 10 günde düğünlerimizde ciddi anlamda bir derleme toparlama meydana geldi. Asker uğurlamalarındaki tavrımız zaten belli, bunlara müsaade etmiyoruz. Düğünlerle alakalı önceki konuşmamızda gerekirse diye bir ifade kullanmıştık ama şu anda o noktada değiliz. Vatandaşımız müsterih olsun. Ancak şu anki çizgimiz kontrollü aşamaya geldi aşağı doğru indirme aşamasındayız. Ama bu kontrolden çıkarsa daha önce ifade ettiğim gibi her konuda farklı kararlar gündemimize gelir. Toplu taşıma araçları, pazar yerleri, hastaneler, iş yerleri bunlar ile ilgi arkadaşlarımız sahada. Her gün bu konularla ilgili Valiliğimizde toplantılar düzenliyoruz. İnşallah bu hafta çok daha iyi rakamlar göreceğiz, zaten bu konularla ilgili tedbirler almaya başladık, denetimlerimize hep beraber ara vermeden devam edeceğiz. İnşallah Ağustos sonu gibi Kastamonu'da tekrar tek haneli rakamları hep beraber göreceğiz" dedi.

Kastamonu'da şu anda 5 yerleşim yerinin karantina altına alındığını söyleyen Vali Çakır, "İzolasyona aldığımız vatandaşlarımız bir ya da iki eve dağılmış vaziyetteyse ev karantinası olur. Ama eğer 4-5 eve taşınmış şekildeyse düğünden cenazeden kaynaklı bir şeyse yayılım söz konusuysa o zaman mahalle ya da sokak karantinası uygulamasına geçiyoruz. Şu an için Kastamonu'da 2 köy, 3 mahallede karantinamız var. Vak'a sayısıyla beraber karantina sayısı da artıyor. Bunla alakalı Sağlık Bakanlığımızın yeni uygulaması gereği çok ağır vak'alar olmadığı sürece evde takip süreci gerçekleşiyor. Ama tüm hastalarımızı mutlaka doktorlarımız görüyor ve onların kararı doğrultusunda vatandaş; 'Hayır ben iyiyim, evdeyim' dese bile doktorumuz gerekiyorsa 'Hayır hastanedesin' diyebilir. Bu anlamda ev karantinası sayımız daha yüksek köy ve mahalle karantina sayımız da şu an için 5" diye konuştu.

İki hafta içerisinde artış gösteren vak'aların önüne geçeceklerine inandığını belirten Vali Çakır, "Gözle görülür bir şekilde hem esnafımızın hem de vatandaşımızın bizim tavsiyelerimize yani İl Hıfzıssıhha Kurulunca almış olduğumuz kararlara uyduklarını hassasiyetle uyduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bunun yansıması olarak ta bu vak'a sayılarının azaldığını düşünüyorum. Başta düğünler olmak üzere cenazeler ve kınalar olmak üzere bu alanlarla arkadaşlarımızın çok sıkı denetimlerini görüyoruz. Hem öncesinde hem düğün sırasında hem de düğün sahipleriyle konuşularak mümkünse en kısa sürede düğünün bitirilmesini sağlamaktayız. Öte yandan esnaflarımızda da gözle görülür bir iyileşme var, tedbirler alınmış durumda. Ama bayramdan sonra gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için anlamlı bir iyileşme var. Şu an kontrolümüz altında inşallah aşağıya doğruda inişe başladı. İki hafta içerisinde çok daha iyi rakamlar vereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Vali Çakır, vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, çocuklara da hediye dağıttı. - KASTAMONU

Nurullah Çakır, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:16

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çakır: 'Kastamonu'da 2 köy ve 3 mahalle karantina altında' - Son Dakika
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