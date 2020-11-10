Vali Çakır, Kerte Yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Pınarbaşı ve Cide ilçelerini birbirine bağlayacak olan Kerte Yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Avni Çakır, Mülkiye Başmüfettişi Ali Ekici, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi ve Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile birlikte Kerte Yolunda incelemelerde bulundu. Pınarbaşı ile Cide'yi birbirine bağlayacak olan Kerte yolunda incelemelerde bulunan Vali Çakır, ayrıca Cide ilçesinde Kaymakam Ömer Sağlam ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sağlam, yolun tamamlanması için çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. - KASTAMONU