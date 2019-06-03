Son Dakika Haberleri: Vali Çakır, köy halkı ile iftar sofrasında buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Çakır, köy halkı ile iftar sofrasında buluştu

1 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Ramazan aylarında her akşam bir tek iftar sofrası kurulan Yozgat'ın merkeze bağlı Musabeyli köyünde vatandaşlar ile iftar yaptı.

Vali Çakır, köy halkı ile iftar sofrasında buluştu, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Ramazan aylarında her akşam bir tek iftar sofrası kurulan Yozgat'ın merkeze bağlı Musabeyli köyünde vatandaşlar ile iftar yaptı.

Ramazan aylarında toplu iftar geleneğini sürdüren 100 haneli Musabeyli köyünde vatandaşlar her akşam kurdukları tek bir iftar sofrasında birlik ve beraberliklerini pekiştiriyorlar. Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşayan köy halkının misafirleri ise Yozgat Valisi Kadir Çakır ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse oldu. Musabeyli köyü caminin sosyal tesislerinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çakır, köy halkına teşekkür etti. Köy halkı ile birlikte iftar yapan Vali Çakır, daha sonra köy halkı ile uzun süre sohbet edip taleplerini dinledi. Vali Kadir Çakır, köy sınırları içerisinde bulunan jandarma karakolunu da ziyaret ederek burada görev yapan askerlerle sohbet edip, karakol komutanından bilgi aldı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:11 Kaynak: İHA
Nurullah Çakır, Musabeyli, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi Batağa saplanan yavru köpeği vinçle kurtardılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:42:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakır, köy halkı ile iftar sofrasında buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]