Son Dakika Haberleri: Vali Çakır, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Vali Çakır, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

43 dakika önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla halk günü toplantısı yaptı.

Vali Çakır, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla halk günü toplantısı yaptı.

Halk günü toplantısına katılan vatandaşlarla bire bir görüşen Vali Kadir Çakır, özellikle iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Çakır, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:53 Kaynak: İHA

Yozgat, Nurullah Çakır, Güncel
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