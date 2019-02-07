Vali Canalp'den Köy Ziyaretleri
24 dakika önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala ilçesine bağlı köylerde ziyaretler gerçekleştirerek, köy sakinleriyle tek tek görüştü.
Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, İpsala
ilçesine bağlı köylerde ziyaretler gerçekleştirerek, köy sakinleriyle tek tek görüştü.
Vali Canalp, sabahın erken saatlerinde başladığı ve gün boyu sürdürdüğü köy ziyaretlerine İpsala ilçesinde devam etti. Pazardere köyüne misafir olan Vali Canalp, köy sakinleriyle tek tek görüşerek, sorun ve isteklerini dinledi.
Pazardere köyünde mera gübreleme desteği, 3 bin metrekare kilitli parke taşı temini, mezarlık çevre düzenlemesi ve çocuklar için oyun grubu gibi taleplerin derhal yerine getirileceği belirtildi. Hacı köyde ise çok amaçlı yazlık tesis desteği, sağlık evi talebi, çocuk oyun grubu ve açık alan kondisyon aletleri temini ile 4 bin metrekare kilitli parke taşı temini çalışmalarına en kısa süre de başlanacağı kaydedildi. - EDİRNE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:08 Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Dikkat Çeken Uyarı! Tüm Yurdu Etkisi Altına Alacak
Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz
Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı